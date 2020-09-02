شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.86% لتتداول حالياً عند 938.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 946.75$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 92.366 مقارنة بالافتتاحية عند 92.22.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 1,250 ألف وظيفة مقابل 167 ألف وظيفة في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة بريتون وودز حول فيروس كورونا ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وذلك قبل الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، قد تابعنا بالأمس أفادت مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا في وقت أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 25.3 مليون ولقي 848,255 شخص مصرعهم في 216 دولة.