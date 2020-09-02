شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ويتحرك حول 0.7340 الآن، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق مستوى 0.7325 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.7485.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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