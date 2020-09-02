شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية جديدة ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يواصل حماية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 29.80 كمحطة تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد