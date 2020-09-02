شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون 1967.90، ولا يزال السعر عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1959.00 والمقاومة 1973.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1940.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي