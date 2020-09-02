شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لخط الدعم الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، والذي يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.3580 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3310 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.3130 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3310 والمقاومة 1.3480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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