شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليبدأ اختبار مستوى الدعم المحوري 1.1860، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيدفع السعر لمواصلة الانخفاض وزيارة مستوى 1.1765 كهدف سلبي تالي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.1916 لتعزيز فرص استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.2005.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1840 والمقاومة 1.2005
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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