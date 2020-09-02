شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مهارة تُوصي بتوزيع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مهارة للموارد البشرية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 84.4 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 6 سبتمبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 22 سبتمبر المُقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 49.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح 72 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 4% بسبب الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والتي أثرت على إيرادات قطاع الأعمال حيث انخفضت بنسبة 5%.

ويأتي التراجع في الأرباح بالرغم من انخفاض تكاليف التوظيف والتأشيرات نتيجة لقيام الشركة برسملة تلك التكاليف وإطفائها على فترات العقد اعتبارا من النصف الثاني من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح 127.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.