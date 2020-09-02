شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت المملكة العربية السعودية تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي إلى شهر يناير 2021، بدلاً من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وبذلك ينعقد المؤتمر في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 بالرياض. وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي كان يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين يومي 28 و29 أكتوبر القادم، بحسب وكالة "رويترز".

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وكانت فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، قد انطلقت في أكتوبر الماضي برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

وشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة.

وشهد المؤتمر 47 جلسة ومحوراً وورشة عمل، والذي أجاب عنها مسؤولو دول ورؤساء كبرى المنظمات ومديرو الشركات العملاقة، وتتوزع على محور رئيسي و3 قمم داخل المنتدى.