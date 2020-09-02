شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة لشراء 39.400 ألف طن من الأرز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوربيون اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية طرحت مناقصة عالمية لشراء 39.400 ألف طن من الأرز الأبيض. وأضافوا أن المناقصة ستغلق في 30 سبتمبر. وتطلب المناقصة أرزا أبيض قصير الحبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة. والشحنة مطلوبة في غضون ثلاثة أشهر من تأكيد الطلبية.

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