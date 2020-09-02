شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد من المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع جماعي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4295 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2735 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية لحليج الأقطان، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 8 آلاف سهم، 3.99 مليون سهم، 330.5 ألف سهم، 49 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 572.1 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة العاشر من رمضان والمستحضرات تشخيصية-راميدا 405.4 مليون سهم.

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فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 533.7 ألف سهم، 47.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 18.7 مليون سهم، 41 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقداً بقيمة حوالي 355.5 مليون جنيه، وذلك عن عملية إنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادات جهد 22/22/220 ك.ف من النوع الهوائي بنظام تسليم المفتح، على أن يتم تسليم المشروع بعد 14 شهراً.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن عدم وجود أي احداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.