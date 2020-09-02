شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بالمستهل.. واستئناف التداول على سهم الإثمار القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحاً 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1406.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.1 مليون سهم بقيمة 345.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.41% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، فيما تراجع سهمى إنوفست، مصرف السلام - البحرين بنسبة 9.82%، 1.35%، على التوالى.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين أنه تم استئناف التداول على أسهم شركة الإثمار القابضة، وذلك بعد نشر خطة العمل المتعلقة بتصحيح المركز المالي للشركة، والتي تضمنت الأول مقترح الاستحواذ من قبل بنك البحرين والكويت على عمليات بنك الإثمار بالبحرين، إذ أعلن الإثمار القابضة وبنك البحرين عن تفاهم مبدئي خلال أغسطس حول إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، ويشمل مقترح الاستحواذ أيضاً أصولاً محددة لشركة آي بي كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للإثمار القابضة، وتخضع هذه الخطط للاتفاق بين الأطراف وموافقة المساهمين وموافقة الهيئات التنظيمية، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية وتخضع لاستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين، وتتماشي هذه الخطة مع استراتيجية الإثمار القابضة الهادفة إلى تعزيز وزيادة حقوق المساهمين.

كما تتضمن الخطة بيع الأصول أو إعادة الهيكلة، حيث يعمل مجلس إدارة الإثمار القابضة حالياً على العديد من المبادرات لتحسين قاعدة رأس المال ما سيعزز حقوق الملكية، ويتضمن ذلك إمكانية بيع أو إعادة هيكلة الأصول غير الأساسية، والتى ستخضع لمزيد من المراجعة والمفاوضات والموافقات التنظيمية اللازمة.