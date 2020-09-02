أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 865 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستهل التعاملات تراجع بقيمة جنيهين ، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من 1970 إلي 1964 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 865 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام. عيار 21 : 865 جنيها للجرام. عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام. الجنيه الذهب : 6920 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1964 دولارا تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن. وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜. وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019

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