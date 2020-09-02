شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال إزاء الاقتصاد الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بعد أن أنعشت بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الآمال في أن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 ما زال على مساره.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.47 بالمئة إلى 23247.15 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 1623.40 نقطة.

وتلقت الأسهم دفعة أيضا بعد أن برز أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا كأبرز مرشح ليحل محل رئيس الوزراء المتنحي شينزو آبي في انتخابات على قيادة الحزب الحاكم تُجرى في 14 سبتمبر.

ويقول محللون إنه إذا أصبح سوجا رئيسا للوزراء فإن هذا يشير إلى تغييرات رئيسية محدودة في السياسة الاقتصادية وفرص أقل لحدوث عدم استقرار سياسي، وهما أمران إيجابيان للأسهم.

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وكان سهم موراتا للتصنيع المتخصصة في صناعة الأجزاء الإلكترونية والذي ارتفع 3.83 بالمئة وكينيس كورب الذي ربح 2.93 بالمئة هما أكبر الرابحين بين 30 شركة أساسية على المؤشر توبكس.

وتلقى قطاع السلع الرأسمالية في اليابان دفعة بعد أن قال معهد إدارة التوريدات أمس الثلاثاء إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتجدة تسارع لأعلى مستوى في نحو عامين في أغسطس.

وتلقت الأسهم الدعم أيضا من إحراز تقدم في محادثات بشأن تحفيز مالي إضافي في الولايات المتحدة.

وكانت الأسهم الأقل أداء بين 30 شركة على توبكس هي شركة صناعة الأدوية أستيلارس فارما لصناعة الأدوية التي انخفض سهمها 1.8 بالمئة وتلتها هوندا موتور لصناعة السيارات التي خسر سهمها 1.2 بالمئة.

وتقدم 102 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 113.