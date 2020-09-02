شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض كبير بسعر بلطى المزارع والكيلو يبدأ من 11.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الأسماك اليوم الأربعاء 2 – 9 – 2020 انخفاضا فى أسعار الأسماك وبالأخص البلطى المزارع وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى من المشروعات السمكية التى افتتاحها الدولة خلال الفترة الماضية وهو ما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ووفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة فان البلطى المزارع 2 سجل اليوم 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو مقابل 17 – 19 جنيها الشهر الماضى، كما انخفض سعر البلطى مزارع 1 " 13 – 15 " جنيها للكيلو، فيما استقر البلدى "الأسوانى " عند 17 – 37 جنيها للكيلو، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيه.

واستقر سعر كيلو القشر بياض 70 – 80 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-80 جنيها للكيلو، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 30 جنيها، تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، وانخفض سعر الثعابين ليتراوح بين 50 – 200 جنيه بدلا من 220 جنيها للكيلو.

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وانخفض سعر المكرونة السويسى لـ60 – 70 جنيها مقابل 70 – 80 جنيها للكيلو والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 55- 65 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسمك موسى بين 70 – 80 جنيها للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان 1 بين 32 – 38 جنيها، والمرجان المجمد 20 - 30 جنيها.

سجل البربون بين 32 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسجل البورى" 1 " 40 – 50 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها،، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 80 – 90 جنيها، وسمك القاروص 80 – 90 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها.

كما واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50- 220 جنيها، واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها.