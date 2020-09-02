شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 5% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع خمسة بالمئة في أغسطس إلى 41.7 مليون طن أو ما يعادل 9.86 مليون برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو. تأتي الزيادة عقب قرار من مجموعة للدول المنتجة للنفط، المعروفة باسم أوبك+، بتخفيف قيود على إنتاج الخام.

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