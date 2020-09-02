شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل مع صعود الدولار بفضل بيانات قوية لقطاع الصناعة الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1969 دولارا.

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وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".

وتابعت "الصورة الأوسع تظل لصالح لاذهب إذ سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى تتبع سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة".

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في أغسطس. يرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.96 دولار للأوقية، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2259.52 دولار.