شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مصنع فلنكات السكة الحديد خلال 8 أشهر بتكلفة 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية، أنه جارى اتخاذ إجراءات استيراد مصنع شركة سيجوارت لتصنيع فلنكات السكك الحديدية، والذى سيتم إقامته فى محافظة قنا خلال 8 أشهر لخدمة التوسع فى خطوط السكك الحديدة خاصة خط أبو طرطور سفاجا وغيره من الخطوط فى الصعيد.

أضاف أسامة مهدى، لـ"الخليج 365" أن المصنع يتكلف نمحو 10 ملايين دولار وتم فتح الاعتماد المستندى لشركة سيجوارت لاستيراد المصنع من شركة "بلان الإيطالية " بحيث تم توريد المصنع فى غضون 80 شهرًا.

وأوضح مهدى، أن المصنع يضم معدات يمكن فكها وتركيبها من مكان لأخر حسب الحاجة، بما يوفر على الشركة نقل فلنكات السكك الحديدية لمسافات طويلة ويرفع تكلفة النقل عنها.

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كانت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية نشرت قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية " سيجوارت" برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعيات والمنعقدة بتاريخ 24‏/3‏/2020، وذلك فى ضوء مناقشات الجمعية العامة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2020 - 2021 والمعروض على الجمعية العامة، وكذا تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة المعروض.

وقررت الشركة وقف الأنشطة الإنتاجية الخاسرة للمصانع المتوقفة التى تم تخريدها، والتصرف فيها بالبيع وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28‏/4‏/2015 وو18 سبتمبر 2018 و21‏/3‏/2019 وهى مصنع المواسير الفخار وملحقاته بغرب المعصرة ومصنع الفلنكات الخرسانية ذات القطعتين بغرب المعصرة، ومصنع الكاوتش بشرق المعصرة ومصنع الطوب الأسمنت بشرق المعصرة ومصنع الأعمدة الخرسانية فى شبرا الخيمة.

وكذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة، أولا اعتماد ما تم من الإجراءات بشأن التصرف فى البيع للخطين 2 و3 بمصنع الطوب الأسمنت والذى تم تخريدهما طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 21‏/3‏/2019.