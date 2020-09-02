شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين والأنظار على المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 28 من آب/أغسطس الذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.0 مليون برميل مقابل 4.7 مليون برميل في القراءة السابقة.

وفي تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.19% لتتداول عند مستويات 43.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 42.76$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.22% لتتداول عند 45.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.83$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.58$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 92.39 مقارنة بالافتتاحية عند 92.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.34.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 1,250 ألف وظيفة مقابل 167 ألف وظيفة في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة بريتون وودز حول فيروس كورونا ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وذلك قبل الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، قد تابعنا بالأمس أفادت مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا في وقت أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 25.3 مليون ولقي 848,255 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 180 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الثاني والعشرين في أربعة وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 526 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.