العبد اللطيف يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم العبد اللطيف (2340) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.30% بما يعادل 1.24 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 13.58، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ليؤكد على صحة اختراق هذا المستوى، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.58، ليستهدف مستوى المقاومة 15.07.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.58 ومستوى المقاومة 15.07.
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