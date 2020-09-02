شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة 24.03، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 0.18 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

ذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.03، ليستهدف مستوى المقاومة 26.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.30 ومستوى المقاومة 26.04.