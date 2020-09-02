شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينتكس بفعل هبوط ستوكاستيك- تحليل - 2-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاجأ سعر الزوج بتداولات يوم أمس بضغوط سلبية قوية نظرا لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع مما دفع به ذلك لتكبد بعض الخسائر نظرا لانجذابه نحو 126.07, نود التذكير بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة والقائمة على ثبات الدعم الرئيسي المتمثل بمستوى 125.10 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ولنؤكد على أهمية اندفاعه فوق العائق المستقر عند 126.75 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية الجديدة والتي تتمركز قرب 127.40 و 129.35 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.85 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد