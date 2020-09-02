شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط الأنفاس-تحليل - 2-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 142.71 مشكلا بعد ذلك ارتداد سلبي مؤقت محاولا التقاط أنفاسه وتجميع عزم إيجابي إضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

نتوقع تشكيل مستوى 141.00 للدعم الإضافي ليؤكد ذلك احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد ولنشير إلى تمركز الأهداف الإيجابية الإضافية حول 143.30 و 144.65 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.00 و 143.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد