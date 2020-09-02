شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار سعر البلاتين الصاعد– تحليل - 2-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن صموده فوق محور المتوسط المتحرك 55 واستمرار تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى 915.00 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة. لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وليتجاوز بذلك مستوى 980.00 ليفتح باب تسجيل الأهداف الإضافية المستقرة عند 1045.00 و 1105.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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