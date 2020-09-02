شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعد– تحليل -2-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت مختبرا بذلك مستوى 2.9800 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة الحالية, نذكر بأن السيناريو الصاعد قائم على ثبات الدعم المحوري الممتد نحو 2.7800 ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الرئيسية والتي تتمركز عند 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9500 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد