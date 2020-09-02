شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تداول: أربعة إلى خمسة اكتتابات عامة أولية قيد المراجعة ونخطط لطرح العقود الآجلة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن البورصة تخطط لطرح العقود الآجلة بالأسهم خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف أن هناك أربعة إلى خمسة اكتتابات عامة أولية قيد المراجعة، مؤكدا أن الطروحات الأولية لا تزال في حالة صحية رغم تأثير فيروس كورونا، بحسب "العربية".
وأشار إلى إن إطلاق سوق المشتقات سيساعد أيضًا في تسريع خطط طرح أسهم "تداول" للاكتتاب في البورصة.
وأطلقت السوق المالية السعودية "تداول" الأحد الماضي أول سوق للمشتقات المالية المتداولة في البورصة، كجزء من استراتيجيتها لجعل أسواق الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.
ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة أمس متراجعاً 0.54% ليفقد 43.12 نقطة إلى مستوى 7940.7 نقطة بتداولات يومية تزيد على 13.56 مليار ريال.
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