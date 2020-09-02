شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال: سوق المشتقات سيقلل التذبذبات بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن سوق المشتقات يوفر آلية جديدة أمام المستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة السيولة كما سيقل تذبذبات السوق السعودي.

وأوضح أن دخول المشتقات للسوق بشكل أكبر سيرفع التداول من قبل المؤسسات في البداية ومن ثم دخول الأفراد، متوقعا أن يكون الإقبال محدوداً في البداية وأن يرتفع حجم السيولة على المدى المتوسط، بحسب موقع قناة العربية.

وانطلقت سوق المشتقات المالية بالسعودية بدء من الأحد الماضي، حيث تم البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية.

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وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة أمس متراجعاً 0.54% ليفقد 43.12 نقطة إلى مستوى 7940.7 نقطة بتداولات يومية تزيد على 13.56 مليار ريال.