شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت تنتهي من إجراءات إتمام الاستحواذ على مجمع لوجيستي بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية نقل ملكية مجمع لوجيستي في الرياض لصالح صندوق دراية ريت، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية والنظامية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن قيمة الاستحواذ بلغت 140 مليون ريال وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وتوقعت الشركة في البيان أن يكون الأثر المالي للصفقة بشكل عام إيجابيا، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من العام 2020.

وكان صندوق دراية ريت وقع في يوليو الماضي اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على مجمع لوجستي متعدد الاستخدام في الرياض مقابل مبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال.