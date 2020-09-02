شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض ريت" تضخ استثمار بـ 45 مليون ريال في عقار بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية مدير صندوق "الرياض ريت"، أن الصندوق استثمر مبلغ قيمته 45 مليون ريال في مبنى مكتبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن العقار على مساحة 84.17 ألف متر مربع وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 24.49 ألف متر مربع في منطقة مترو دالاس فورث وورث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن العقار هو المقر الرئيسي لمكتب فيديكس، وهو مبنى مكتبي وأحد مراكز الأعمال الرئيسية في منطقة دالاس ويتضمن المقر الرئيسي لشركة تويوتا في أمريكا الشمالية والمكاتب الإقليمية لعدة شركات أمريكية.

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وذكرت أنه تم تأجير العقار لشركة "فيديكس" بموجب عقد إيجار طويل الأجل، مشيرة إلى أن الشركة هي مستأجِر بتصنيف استثماري وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل في جميع أنحاء العالم، وقد احتلت المرتبة رقم 47 في قائمة Fortune 500.

وتوقعت الشركة أن يحقق الاستثمار صافي متوسط بعائد سنوي قدره 8.5٪ لمالكي وحدات صندوق "الرياض ريت" خلال فترة استثمار مدتها 6 سنوات بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة، وأن يحقق ربحاً إضافياً يزيد على 0.015 ريال سنوياً لكل وحدة بعد خصم تكاليف التمويل.

يشار إلى أنه في نهاية الشهر الماضي تم الاعلان عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 34.339 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 42.924 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 41.207 مليون ريال عن النصف الأول من 2019.