10مزايا لاستخدام الغاز الطبيعى وقود للسيارات.. أبرزها احتمالية اشتعاله ضئيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الغاز الطبيعى الوقود الأفضل للسيارات، حيث تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية خطة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة فى إطار مشروع قومى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم متواصل من الحكومة، وهناك عدد من المزايا المحققة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى كانت كالتالى: 1- غاز نظيف يحافظ على البيئة. 2- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية. 3- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق. 4- آمــن غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى. Advertisements -5 احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل. -6منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة. -7 أسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــى مصممــــة وفقـــًا لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات. 8- متوافر وذلك من خلال خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـى بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات. -9 يحقق الغاز الطبيعى لمصـر تأمينـًا لمصـادر الطاقــة كمـا يؤدى إلى تحقيـق التــوازن على طلــب المنتجـات البترولية السائلة. 10- اقتصادى حيث يحقق عائد اقتصــادى لمالكــى السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعى من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـى بدلًا من الوقـود السائـل.

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