شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -41.84 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
67
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
121
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
10
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
197
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.