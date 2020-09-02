شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -41.84 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.