شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.30% لتتداول عند 1,970.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,976.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,978.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 92.39 مقارنة بالافتتاحية عند 92.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 1,250 ألف وظيفة مقابل 167 ألف وظيفة في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عبر الأقمار الصناعية.

هذا ومن المرتقب أن يتحدث ويليامز في ندوة بريتون وودز حول فيروس كورونا، وذلك قبل حديث ميستر حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15/16 من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، قد تابعنا بالأمس أفادت مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا في وقت أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 25.3 مليون ولقي 848,255 شخص مصرعهم في 216 دولة.