شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع وثاني جلسات أيلول/سبتمبر على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وثاني جلسات هذا الشهر على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 11.5% مقابل 9.8% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 10.1%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال الاستجابة لفيروس كورونا في ويلينجتون والذي أفاد من خلاله بأنه يهدف لتجنب وهن التضخم أو الانكماش التضخمي، موضحاً المضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر، معرباً عن كون "استمرار التضخم دون المستهدف له تحدياته فريدة الخاصة والتي من الأفضل تجنبها"، وأن الفائدة المتدنية قد تؤدي لمخاطر لا داعي لها في هذه المرحلة من تحدي كورونا.

في سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.0% الأسوء على الإطلاق مقابل 0.3% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى اتساع الانكماش إلى 6.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماشاً 6.3% مقابل نمو 1.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى انكماش 5.3%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.16% ليربح 2.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,618.47، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 70.48 نقطة ويصل إلى المستوى 23,208.55.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليخسر 11.21 نقطة ويصل إلى المستوى 4,830.91، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 15.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,394.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.53% ليخسر 134.63 نقطة ويصل إلى المستوى 25,050.22، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.15% ليخسر هو الأخر 3.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,345.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 33.47 نقطة ويصل إلى المستوى 11,826.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.70% ليربح هو الأخر 101.20 نقطة ويصل إلى المستوى 6,054.60.