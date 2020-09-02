شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ولاء للتأمين (8060) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 19.28، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 7.12% بما يعادل 1.38 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.28، ليستهدف مستوى المقاومة 25.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.28 ومستوى المقاومة 23.30.