شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يشهد انفراجة سعرية – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الجوف الزراعية (6070) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 32.85، ويصاحبه في هذا الارتفاع زيادة كبيرة في أحجام التداول ليؤكد على صحة اختراق تلك المقاومة، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.89% بما يعادل 3.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.85، ليستهدف مستوى المقاومة 40.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.85 ومستوى المقاومة 38.00.