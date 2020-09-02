شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 28.05، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لاستفادته من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 28.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.25 ومستوى المقاومة 29.70.
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