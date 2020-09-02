شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على محو خسائره المبكرة، وذلك أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.24.
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