شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الطاقة (TENI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -43.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 5,425.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,731.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,291.89 ومستوى المقاومة 5,520.51.