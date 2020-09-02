شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الواحة (3007) للجلسة الثانية على التوالي، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -0.80 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 56.10، ليستهدف مستوى المقاومة 60.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.10 ومستوى المقاومة 60.00.

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