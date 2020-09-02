شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إس تي سي (7010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد بمحاذاة خط ميل، كما يعاني من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.52% بما يعادل -0.50 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 94.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 91.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.50 ومستوى المقاومة 96.90.