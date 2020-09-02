شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند 0.9000، ليجري اختباراً لمناطق 0.9100 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، ليدعم استمرار التحرّك داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9150 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 0.9000.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط