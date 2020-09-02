الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند 0.9000، ليجري اختباراً لمناطق 0.9100 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، ليدعم استمرار التحرّك داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9150 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 0.9000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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