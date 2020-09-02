شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط إضافي ليقترب من الدعم المحوري 0.7325، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيسبب مزيد من الانخفاض لاختبار دعم القناة الصاعدة حول 0.7230 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 0.7325، يدعمه المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7485.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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