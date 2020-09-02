شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط إضافي ليقترب من الدعم المحوري 0.7325، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيسبب مزيد من الانخفاض لاختبار دعم القناة الصاعدة حول 0.7230 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 0.7325، يدعمه المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7485.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد