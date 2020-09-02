سعر عقود خام برنت يزحف نحو الأعلى – تحليل - 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هادئة ليبدأ اختبار حاجز 46.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 47.60 ثم 49.00.
وبشكل عام، سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 44.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.95 والمقاومة 47.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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