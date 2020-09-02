شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى النفط – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 43.05، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 42.20، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 45.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد