شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من حاجز 29.00 يوم أمس وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بتشكيل دعم جيد أمام التداولات اللحظية، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 26.90 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 29.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.