شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من حاجز 29.00 يوم أمس وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بتشكيل دعم جيد أمام التداولات اللحظية، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 26.90 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 29.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد