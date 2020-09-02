شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي يوم أمس ليهاجم مستوى 1967.90، حيث أغلق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط إضافي ليستقر دون المستوى المذكور الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتكبّد خسائر متوقعة على المدى اللحظي، خصوصاً وأنه يرسم نموذج سلبي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه.

التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1959.00 سيكمل النموذج السلبي المذكور ويدفع السعر لزيارة مستوى 1934.86 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يمثل اختراق مستويات 1967.90 ثم 1973.50 مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 2008.80 كمحطة إيجابية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1940.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي