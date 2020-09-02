شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند حاجز 1.3000، ليقترب من اختبار المقاومة الأولية التي تنخفض الآن إلى 1.3100، والتي تشكّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2960، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.3100 والأهم دون 1.3160.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط