شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50، ويستقر حول حاجز 106.00، وطالما أن السعر دون 106.44، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدفع السعر لاستئناف الانخفاض الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 105.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.44

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط