شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من حاجز 1.3500 يوم أمس، ليستقر حول 1.3380 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليدخل مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 1.3310 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3580.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3310 والمقاومة 1.3480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد