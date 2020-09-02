اليورو يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليجري بعض التصحيح الهابط للموجة الصاعدة الأخيرة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في البيع.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح ارتداد صاعد من المناطق الحالية لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.2005، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1860 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 1.1765 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1840 والمقاومة 1.2005
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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