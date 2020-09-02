شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في عام أمام نظيره الأمريكي عقب تصريحات أور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 22 من تموز/يوليو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال استجابة البنك المركزي النيوزيلندي لفيروس كورونا في ويلينجتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 0.6780 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6759 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 0.6786، بينما الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6747.

هذا وتابعنا منذ قليل أفادت محافظ المركزي النيوزيلندي أدريان أور بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يهدف إلى تجنب وهن التضخم أو الانكماش التضخمي، موضحاً المضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر، حيث نوه أور لكون "استمرار معدل التضخم دون المستهدف له تحدياته فريدة الخاصة والتي من أفضل تجنبها"، وفي المقابل أسعار الفائدة المتدنية قد يؤدي إلى مخاطر لا داعي لها في هذه المرحلة من تحدي فيروس كورونا.

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كما أعرب أور أنه وصانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي "نعتقد بقوة أن أفضل مساهمة يمكننا تقديمها اعتماداً على صلاحياتنا من أجل الاستقرار النقدي والمالي هي ضمان تجنب وهن التضخم أو الانكماش غير الضروري والبطالة المرتفعة المستمرة"، مضيفاً أن بنك نيوزيلندا يعد بنشاط حزمة من أدوات السياسة النقدية الإضافية لاستخدامها إذا لزم الأمر، وأنه قد يأخذ الفائدة إلى منطقة سلبية بحلول مطلع العام المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 1,250 ألف وظيفة مقابل 167 ألف وظيفة في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عبر الأقمار الصناعية.

هذا ومن المرتقب أن يتحدث ويليامز في ندوة بريتون وودز حول فيروس كورونا، وذلك قبل حديث ميستر حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15/16 من هذا الشهر.